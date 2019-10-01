استقبل اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني، اللواء عبد الحميد غريس، باسم نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، وبحضور رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي، اللواء شريف زراد، كلا من الفريق أحمد محمد، رئيس الأركان للقوات المسلحة النيجرية، واللواء عبدولاي كوليبالي، رئيس الأركان العامة للجيوش المالية، واللواء محمد الشيخ محمد لمين الأمين، رئيس الأركان الوطنية للجيش الوطني الموريتاني، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

و أوضح المصدر ذاته أن هذا الاستقبال يأتي عقب انتهاء أشغال الاجتماع العادي لمجلس رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، المنعقد أمس الإثنين بتنمراست.

و اغتنم الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني هذا اللقاء الودي لتقديم تهانيه لضيوف الجيش الوطني الشعبي على "كافة الجهود المبذولة في سبيل إنجاح هذا الحدث الهام"، مؤكدا على "تمسك الجزائر بالحفاظ على إطار التعاون هذا، المتمثل في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، التي تم إحداثها لمصلحة الأمن المشترك للدول الأعضاء" متمنيا في الأخير للواء عبد الله كوليبالي رئيس الأركان العامة للجيوش المالية، الذي سيضمن رئاسة لجنة رؤساء أركان الدول الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة، النجاح في مهامه الجديدة.