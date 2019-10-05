جدد مولود حمروش رفضه دخول معترك الرئاسيات القادمة أمام جمع من محبيه الذين توافدو إلى مقر سكناه، بالأبيار بأعالي العاصمة مطالبين إياه بالترشح للرئاسيات المزمع تنظيمها يوم 12 ديسمبر القادم.

و قال حمروش لضيوفه: "لا يمكن أن أكذب عليكم. من الأفضل أن أقول لكم الحقيقة من الآن. حتى و إن ترشحت، و انتخبت رئيسا لا يمكنني أن أفعل أي شيء في خضم هذه الظروف".

و كان حمروش قد نشر بيانا عبر صحيفة الخبر الأسبوع الماضي أين اعتذر عن الترشح للرئاسيات قائلا: "لقد عبرت عن موقفي بكل وضوح ممكن وأبديت وجهات نظري حول حال بلادنا وحول الآمال التي تغذي طموحات مواطنينا وكذا عن الاستحقاقات المسطرة. وكنت دائما أتحاشى الغموض وأرفض المخادعة."

وأضاف: "لا زلت عند قناعتي بأن طبيعة مستلزمات المرحلة لا يمكن إنجازها بالوعود وإنما بالتزامات صريحة وقوية وواسعة تدرج أكبر انخراط."

واختتم حمروش بيانه شاكرا "كل الذين واللواتي عبروا غن رغبتهم في أن أنخرط في العملية الانتخابية لأذكرهم بأن موقفي منها واضح ولم يتبدل. لكن التزامي سيبقى كاملا غير منقوص ومشاطرتي آمال المواطنين قوية لا تتزعزع."