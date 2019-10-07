أعلن وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي فصل 1070 معلما بدعوى انتمائهم إلى "جماعة محظورة".

وقال شوقي في مؤتمر صحفي عقده بالديوان العام للوزارة اليوم الاثنين، إن قرار الفصل جاء بعد إدانتهم في قضايا وصدور أحكام قضائية تتعلق بانتمائهم إلى جماعة محظورة، معتبرا أن القرار يأتي وفق رؤية الوزارة في مكافحة الإرهاب والتطرف، حسب تعبيره.

وبحسب مصدر قانوني فإنه يجوز فصل الموظف الحكومي من العمل دون إنذار، وذلك استنادًا إلى المادة 176 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وينظر القضاء عددا من القضايا التي تطالب بإلزام السلطات بإصدار قرار بفصل جميع الموظفين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين -التي حظرها النظام المصري في أعقاب إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي عام 2013- من المناصب والوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة، إلا أنه لم يبت فيها حتى الآن.