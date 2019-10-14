تعرض، اليوم الإثنين، سائح تم الاعتداء عليه بسكين على مستوى الرقبة من قبل عنصر إرهابي، حيث أدى إلى وفاته متأثرا بإصابة خطيرة.

وأكد مصدر أمني، للموقع الإلكتروني نسمة، "إن عنصرا تكفيريا يبلغ من العمر 26 عاما عمد على مستوى مدينة جرزونة التابعة لولاية بنزرت إلى طعن رقيب بالجيش الوطني مرتديا لزيه النظامي وسائح أجنبي بواسطة سكين.

وقبل إقدامه على فعلته ردد التكفيري عبارة "الله أكبر كفار وطواغيت" ليتم إلقاء القبض عليه بمساعدة عدد من المواطنين.

ويشار إلى أن الحالة الصحية للجندي المصاب وصفت بالحرجة.