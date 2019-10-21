عثر على جثة فتاة بالمكان المسمى "معذر المثينين" بمنطقة البيض التابعة لبلدية البسباس الواقعة على بعد 140 كلم غرب بسكرة، حسب ما علم أمس الأحد من مصالح الحماية المدنية.

واستنادا لنفس المصدر، فإن الضحية (ح. خ) فتاة تبلغ من العمر 15 سنة تم العثور عليها ملقاة على ظهرها وعليها آثار على مستوى الرقبة وجرح بسيط في الرأس وكسر في السبابة اليسرى.

وقد تم تحويل جثمان الضحية على متن سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بالمرفق الصحي لبلدية سيدي خالد.

وقد فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لتحديد ملابسات الحادث.