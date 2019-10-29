قام، اليوم الثلاثاء، مجهولون بتدنيس مسجد معاذ بن جبل بدار الشيوخ بالجلفة بكتابات مسيحية وتمزيق نسخة من المصحف الكريم، كما قاموا بتدنيس جدران المسجد بكتابات وعلامات المسيح وكتابات أخرى.

وأشارت مصادرنا، أن أمن دار الشيوخ تلقى بلاغا فجرا من طرف بعض المصلين مفاده السطو على المسجد والتعدي على حرمته، أين فتحت ذات المصالح تحقيقا لمعرفة من يقف وراء هذه الجريمة من خلال الكتابات الحائطية وتمزيق المصحف الشريف الذي كان داخل المدرسة القرآنية التابعة للمسجد، وأضافت مصادرنا أن هذه الحادثة تعتبر الأولى من نوعها على مستوى تراب الولاية.