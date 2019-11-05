أفادت عدة مصادر متطابقة أن المجاهد لخضر بورقعة أجرى عملية حراحية ناجحة على مستوى البطن، بعد أن نقل على عجالة الى مستشفى مصطفى باشا مساء اليوم قادما من سجن الحراش أين يقبع في الحبس المؤقت منذ أكثر من أربع أشهر.

قال أحد محامي المجاهد أن موكله نقل الى مستشفى مصطفى باشا في حدود الساعة السادسة وأجريت له عملية جراحية ناجحة على مستوى البطن وحالته حاليا مستقرة.

ويتواجد حاليا بالقرب من قسم الجراحة عدد من المواطنين الذين توافدوا للاطئنان على حالة المجاهد لخضر بورقعة الذي أودع الحبس المؤقت نهاية شهر جوان الفارط بتهمة احباط معنويات الجيش.