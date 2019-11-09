أحيل مساء اليوم السبت طفل عمره 14 سنة على مصلحة الأوبئة بمستشفى محمد بوضياف بالمدية للإشتباه في إصابته بداء إلتهاب السحايا الفيروسي، قادما من حي وادي الزيتون الشعبي الواقع أسفل عاصمة الولاية.

وتعتبر هذه ثالث حالة من نوعها منذ الفاتح من نوفمبر الجاري،بعد إصابتين تم استقبالهما وعلاجهما بذات المصلحة إحداهما لطفل عمره 12 سنة وينحدر من بلدية عين بوسيف جنوبي الولاية، اخرى لكهل عمره 40 سنة جيء به من منطقة بربوش بولاية عين الدفلى المجاورة.

وفي سياق ذي صلة بالأمراض الخطيرة والعدوية، استقبلت مصلحة الأمراض الصدرية قبل يومين حالة طارئة لستيني أشتبه في إصابته بداء السل إلى جانب مصابين آخرين بميكروب والتهاب لا يقلان خطورة أثارت إصابتهما طوارئ لدى أطباء وممرضي مصلحة التشخيص والاستعجالات الذين استنجدوا بارتداء الأكمام الواقية بحسب شهود عيان . لتعود من حين إلى أخر هذه المعروفة بأمراض الفقر معلنة عن هشاشة وتذبذب في الأحوال المعيشية والوقائية بعدة مناطق من الولاية.