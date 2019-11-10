أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، بتمنراست، 12 شخصا وضبطت مركبة رباعية الدفع و07 مولدات كهربائية و06 مطارق ضغط، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني شخصا وحجزوا 06 بنادق تقليدية الصنع وكمية من الذخيرة بتيارت، حسبما أورده اليوم بيان لوزارة الدفاع الوطني.



من جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش الوطني الشعبي 50 كيلوغراما من الكيف المعالج ببشار، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بسطيف، ثلاثة أشخاص وضبطوا 40912 وحدة من الألعاب النارية. كما تم توقيف 18 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بورڨلة.