رصد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ارتفاعًا في عدد الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس، إذ بلغت 474 انتهاكًا في أكتوبر، مقارنة بـ376 انتهاكًا في سبتمبر.

وأوضح الأورومتوسطي (مقرّه في جنيف) في تقريره الشّهري الّذي يرصد الانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس ارتفاع وتيرة الانتهاكات الّتي تقترفها السلطات الإسرائيلية خلال أكتوبر الماضي، وسط تسارع محاولة فرض التّقسيم الزماني بالمسجد الأقصى ووقائع تهويد المدينة.

وتوزّعت الانتهاكات على 17 نمطًا من انتهاكات حقوق الإنسان، غالبيتها انتهاكات مركّبة، وجاء في مقدمتها الاعتقالات بنسبة 31%، يليها الاقتحامات والمداهمات بنسبة نحو 22%، والحواجز وحرية الحركة بنسبة 19%.

ووفق التقرير؛ بقي الاعتداء على المسجد الأقصى في صدارة مشهد الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية خلال أكتوبر، وبدَا واضحًا أنّ سلطات الاحتلال ماضية في خطتها لفرض التقسيم الزماني والمكاني أمرًا واقعًا، من خلال زيادة وتيرة الاقتحامات اليومية، حيث رصد اقتحام 5744 مستوطنًا إسرائيليًّا، للمسجد الأقصى بواقع 23 يومًا من أصل 31 في الشهر.

وشهدت الاقتحامات زيادة لافتة خلال أيّام الأعياد اليهودية، إذ وثّقت مشاركة 3690 مستوطنًا في اقتحام المسجد الأقصى



خلال أسبوع عيد العرش الّذي بدأ الأحد الموافق لـ13/10/2019 حتّى الإثنين الموافق لـ21/10/2019 عبر باب المغاربة، والّذي تسيطر السلطات الإسرائيلية على مفاتيحه منذ احتلال المدينة.



