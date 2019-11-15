اهتزت، ليلة أمس، جامعة زيان عاشور بالجلفة، على وقع وفاة طالبة جامعية من مواليد 1996 بمستشفى الجلفة بعد تناولها جرعة زائدة من الحبوب المهلوسة، هذه الطالبة حسب مصادر "الخبر" مقيمة بالإقامة الجامعية شنوف لخضر، وجدت منذ 04 أيام في غيبوبة في الإقامة الجامعية "الأمل" المجاورة، بعد تناولها للحبوب المهلوسة سببت لها توقف كلي للكليتين، حيث تم نقلها على جناح السرعة إلى مصلحة الاستعجالات، حيث لم تنفع معها كل محاولات الإنقاذ لتلفظ أنفاسها الأخيرة ليلة الخميس إلى الجمعة، كما علمنا أنه فور تلقيها الخبر فتحت مصالح الأمن تحقيقا في الحادثة التي سنعود لها بالتفاصيل في أعدادنا القادمة.