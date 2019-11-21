الجلفة: تكثيف البحث عن طفل تائه

مجتمع
21 نوفمبر 2019 () - م.خ/ واج
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تكثف مصالح الحماية المدنية بولاية الجلفة  البحث عن طفل غاب عن الأعين اليوم الخميس بغابة " سن لبا " ( 20 كيلومترا غرب الولاية)، حسبما علم من ذات المصالح .

ووفقا لذات المصدر، فقد تم تسخير كافة الإمكانات للبحث عن الطفل صاحب الـ 4 سنوات والذي تم التبليغ عن اختفائه في حدود الثالثة بعد الظهر حيث غاب عن الأنظار و لا تزال عملية البحث جارية عنه وسط الغابة والأحراش بمنطقة"تغرسان" التابعة لبلدية تعظميت .

وقد عرفت عملية البحث هذه -التي تستعمل مصالح الحماية المدنية فرقة البحث السينوتقني ( الكلاب المدربة)- هبة شعبية تضامنية، حيث سارع المواطنون بقوة من مختلف البلديات القريبة من المكان للبحث عن الطفل لعلهم يجدون خيط الأمل في العثور عليه وإرجاعه لأهله سالما معافى.

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