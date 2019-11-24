أعلنت شركة (فالف) Valve رسميًا عن إطلاق أول لعبة فيديو للواقع الافتراضي، وذلك بعد نحو سنتين وتسعة أشهر من الإعلان عن عزمها إطلاق 3 ألعاب لتقنية الواقع الافتراضي.



وأطلقت الشركة – المطورة لعبة (كاونتر سترايك) Counter-Strike الشهيرة – على لعبة الواقع الافتراضي الجديدة اسم (هاف-لايف: أليكس) Half-Life: Alyx، التي تنتمي إلى سلسلة ألعاب Half-Life، وهي الأولى من السلسلة بعد نحو عقد من الزمن.



وفيما عدا التغريدة التي نشرتها (فالف)، لم تكشف الشركة عن أي تفاصيل أخرى تتعلق بلعبة Half-Life: Alyx الجديدة، التي تأتي استكمالًا للسلسلة بعد: Half-Life، و Half-Life 2، و Half-Life: Episode 1، و Half-Life: Episode 2.



يُشار إلى أن شركة (فالف) تعد رائدة في سوق ألعاب الفيديو، إذ أطلقت أيضًا ألعابًا، مثل: Team Fortress 2، و Portal 2، و Left 4 Dead 2، و Dota 2. ثم إنها أطلقت نظارة للواقع الافتراضي باسم (فالف إندكس) Valve Index تمتاز بمواصفات قوية جدًا، بما في ذلك أجهزة تحكم تسمح للمستخدمين بالإمساك بالأجسام الافتراضية بأصابعهم.