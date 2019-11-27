تعرضت، مساء أمس الثلاثاء، قاعة السينما المتواجدة وسط مدينة عين وسارة في الجلفة، إلى حريق مهول أدى إلى خسائر مادية كبيرة، حيث أتى الحريق على أزيد من 400 مقعد كليا بالإضافة إلى أجهزة التبريد كبيرة الحجم وأجهزة الإنارة ومكبرات الصوت من الطراز العالي ومصابيح الأضواء الكاشفة والأقمشة الحريرية التي تغطي جدران القاعة، حيث لم يسلم ولا جهاز واحد من هذا الحريق الذي أحدث هلعا وسط سكان مدينة عين وسارة بسبب السنة النيران الملتهبة و الدخان الكثيف الذي عم المنطقة.

و وجد رجال الحماية المدنية صعوبة كبيرة في إخماده نظرا لتوسع لهيب الحريق، ويشار أن هذه القاعة تعرضت فيما سبق إلى عدة سرقات حيث تم الاستيلاء على موزعي الصوت و الإنارة بالإضافة إلى عدة أجهزة و تخريب و سرقة المحتويات المخصصة للكهرباء و منها الكوابل و الأزرار و غيرها ولم تسلم منها حتى نوافذ القاعة والأبواب المتواجدة في الطابق الأول التي سرقت بالكامل.

و كان في كل مرة يفتح فيها تحقيق من طرف المصالح الأمنية لكن في كل مرة تقيد ضد مجهول.

هذه الحادثة استنكرها العديد من مواطني و فناني المنطقة ومن بينهم نقيب الفنانين عجال معمر الذي اشتكى مرارا من الوضعية التي آلت إليها هذه القاعة جراء الإهمال.