أعلنت اتصالات الجزائر، أمس السبت، عن التخفيضات الجديدة في أسعار تدفق الأنترنت "أدياسال" و"فيبر"، والتي ستدخل الخدمة ابتداء من اليوم الأحد 01 ديسمبر 2019.

وأوضح بيان الشركة عبر منشور على صفحتها الرسمية في "فايسبوك"، أن التسعيرة الجديدة ستكون بتدفق 4 ميغا و8 ميغا للاستفادة من هذه الخدمة. وأضاف ذات المصدر، أن التسعيرة الجديدة لتدفق 4 ميغا أصبحت 2600 دج للشهر عوض 3200 دج لشهر. والتسعيرة الجديدة لتدفق 8 ميغا أصبحت 3600 دج لشهر عوض 5000 دج لشهر.

وعرضت اتصالات الجزائر علاوة حوالي 20 يوما مجانا في كل تعبئة شهرين أو أكثر خلال شهر ديسمبر الجاري، وعلاوة في تعبئة بطاقات 2000 دج و 3000 دج كذلك خلال ذات الشهر.