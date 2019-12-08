أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، إثر عمليات متفرقة بتمنراست وبرج باجي مختار، أربعين شخصا وحجزت 12 مولد كهربائي و 10 مطارق ضغط وجهازي كشف عن المعادن، بالإضافة إلى مركبتين رباعيتي الدفع و 17 قنطار من المواد الغذائية الموجهة للتهريب.

وأورد بيان وزارة الدفاع الوطني، اليوم الأحد، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي بوهران، أوقفت تاجري مخدرات وضبطت شاحنة و 3480 قرص مهلوس، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من باتنة وأم البواقي، خمسة أشخاص بحوزتهم بندقيتي صيد بدون وثائق و 735 خرطوشة وخمسة كيلوغرامات من المواد المستعملة في تعبئة الخراطيش ومعدات أخرى مختلفة.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل، بكل من عنابة وسكيكدة، محاولات هجرة غير شرعية لـ 42 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدي الصنع، في حين تم توقيف تسعة مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من بشار وعين ڨزام.