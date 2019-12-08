تمكنت مصالح الدرك الوطني لولاية وهران من تفكيك شبكة إجرامية متكونة من 7 أشخاص مختصة في السرقة والنصب والإحتيال والسب والشتم و ذلك باستدراج ضحاياها عبر موقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك)، حسبما علم اليوم الأحد من هذا السلك الأمني.

وتمت العملية بعدما رفعت ضحيتان من تيزي وزو لشكوى إثر تعرضهما للسرقة والنصب والاحتيال بعدما كانا على اتصال عبر موقع التواصل الاجتماعي مع شخص يقطن ببلدية حاسي بونيف أوهمهما أنه مقاول ويبحث عن عمال طلاء ونجارة كونهما يشتغلان في هذا المجالين وطلب من كل واحد منهما جلب مبلغ 250 ألف دج لشراء العتاد ومباشرة العمل.

وتنقل الضحيتان إلى وهران حيث التقيا بثلاثة أشخاص والذين سلبوا منهما مبلغ 500 ألف دج وهاتفين نقالين تحت طائلة التهديد بأسلحة بيضاء، بعدما قاموا بتكبيلهما ونقلهما إلى مكان مجهول وتركهما هناك.

وتمكنت مصالح الدرك الوطني بداية الشهر الحالي من تحديد هويات الأشخاص الثلاثة المتورطين الذين اعترفوا بالأفعال المنسوبة إليهم كما تم الكشف عن 4 أشخاص آخرين مشتركين معهم في عدة قضايا مماثلة، وفقا للمصدر ذاته.

وتم تقديم الأشخاص السبعة الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة قديلي الذي أمر بإيداعهم الحبس المؤقت.

كما تواصل الفرقة الإقليمية للدك الوطني بحاسي بونيف التحقيق في القضية.