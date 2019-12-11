كشفت مذكرة مسربة أن حزب جبهة التحرير الوطني، قرر مساندة مرشح "الأرندي" عز الدين ميهوبي، وأوعز لمناضليه المشاركة بقوة في الرئاسيات لضمان فوز وزير الثقافة السابق.

لم يصدر الحزب العتيد أي بيان رسمي يساند فيه صراحة عز الدين ميهوبي، بل اكتفى بتصريحات مقتضبة لأمينه العام بالنيابة علي صديقي.

ليتم اليوم تسريب مذكرة موجهة لأمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية جاء فيها "لمتابعة مجريات عملية الاقتراع وضمان التواجد الفعلي للحزب، أدعوكم لاتخاذ كافة التدابير الضرورية لتوفير المعلومة واتخاذ التدابير الضرورية".

وواصل الأمين العام بالنيابة "كما أحثكم على مواصلة تعبئة المناضلين والمحبين والمتعاطفين والمواطنين وتحسيسهم بضرورة المشاركة المكثفة لضمان الفوز لمرشح القطب الوطني السيد عز الدين ميهوبي".

مساندة جبهة التحرير الوطني تطرح أكثر من سؤال بحكم أن المترشح عبد المجيد تبون مناضل في الحزب وأكثر من هذا عضو في اللجنة المركزية.