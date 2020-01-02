تغلب اتحاد الجزائر على نادي بارادو بنتيجة (1-0)، الشوط الأول (1-0) في لقاء جمع بينهما مساء اليوم الخميس بملعب عمر حمادي ببولوغين لحساب تسوية رزنامة الجولة السادسة من بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم.



وسجل الهدف الوحيد في المباراة عن طريق اللاعب بن حمودة في الدقيقة الـ 24 لصالح اتحاد الجزائر.

وشهد اللقاء طرد اللاعب حمزة من جانب اتحاد الجزائر في الدقية الـ 70.



بعد هذا اللقاء يحتل اتحاد الجزائر المرتبة الخامسة بمعية مولودية وهران بمجموع 20 نقطة، بينما يبقى نادي بارادو في الصف الـ 15 بـ 14نقطة .



الخميس:

اتحاد الجزائر - نادي بارادو 1-0



مباريات لعبت :

جمعية عين مليلة - نجم مقرة 1 - 1

شباب قسنطينة - نصر حسين داي 1 - 0

وفاق سطيف - اتحاد بسكرة 2 - 0

اتحاد بلعباس - شبيبة القبائل 2 - 1

شباب بلوزداد - جمعية الشلف 1 - 0

شبيبة الساورة - مولودية وهران 1 - 1

مولودية الجزائر - أهلي برج بوعريريج 1 - 0



الترتيب نقاط لعب

1. شباب بلوزداد 29 15

2. مولودية الجزائر 27 14

3. اتحاد بلعباس 22 14

4. شبيبة القبائل 21 13

5. مولودية وهران 20 14



--. اتحاد الجزائر 20 13

7. شباب قسنطينة 19 14

--. جمعية عين مليلة 19 15

--. شبيبة الساورة 19 15

--. أهلي برج بوعريريج 19 15

--. وفاق سطيف 17 14

12. أولمبي الشلف 16 14

13. نجم مقرة 15 14

--. نصر حسين داي 15 15

15. نادي بارادو 14 12

--. اتحاد بسكرة 14 15.