كشف الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية الهاشمي عصاد، عن تنظيم ملتقى دولي حول الأطلس اللساني الأمازيغي بولاية أدرار في نوفمبر القادم بالتنسيق مع الأكاديمية الإفريقية للغات.

وأضاف الهاشمي عصاد الذي نزل ضيفا، اليوم الأربعاء، على برنامج ضيف الصباح، للقناة الإذاعية الأولى، أن المحافظة تسعى لجمع الأمازيغية المنتشرة عبر التراب الوطني من خلال إطلاق هذا المشروع الكبير وهو الأطلس اللساني الأمازيغي في 2020 وهذا يتطلب كفاءات ووقت وميزانية.

وأكد ضيف الصباح على مشروع رقمنة القواميس الموضوعاتية التي أنجزتها المحافظة باستشارة خبراء مختصين في اللسانيات وعلوم أخرى باللغة الأمازيغية وهي خطوات أولى لتدريس الأمازيغية ومواد أخرى بنفس اللغة.

وأعلن عصاد، عن الاتفاق على اختيار ولاية تيبازة لاحتضان الاحتفالات الرسمية بيناير هذه السنة 2020 تحت شعار "يناير جذور وتنوع ووحدة" بإعطائها بعدا وطنيا من خلال عدة أنشطة هادفة.

واعتبر أن مسار تقييم اللغة الأمازيغية إيجابيا وحقق مكاسب بفضل مجهود الدولة الجزائرية من خلال التكفل باللغة في الإطار المؤسساتي والفضاء الجامعي والمدرسي وهو ما يضمن التوجه السليم للأمازيغية نحو الطريق الصحيح.