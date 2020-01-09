توفيت امرأتان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون فيما تم إنقاذ اثنتين أخريين من موت كان محققا بشقة بحي نور الدين معيزة بسطيف.

وأوضح المكلف بالإعلام و الاتصال بالحماية المدنية الملازم الأول إلياس كداد، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، بأن الضحيتين تبلغان من العمر (61 و 33 سنة) وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة الثانية و47 دقيقة صباحا لإجلاء جثتيهما بعد تلقي اتصال من طرف مصالح الأمن الولائي يفيد بوجود حادثة اختناق بعين المكان.

وأضاف المصدر بأن ذات المصالح تمكنت أيضا من إنقاذ امرأتين أخريين كانتا بذات الشقة تبلغان من العمر ( 20 و 46 سنة ) من موت كاد يكون محققا حيث تم نقل جميع الضحايا إلى المركز الاستشفائي الجامعي محمد عبد النور سعادنة.

و ترجع أسباب اختناق الضحايا اللواتي لم تحدد درجة القرابة بينهن لحد الساعة إلى استنشاقهن لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة المنزل كما أفاد الملازم الأول إلياس كداد الذي أضاف بأنه تم على الفور فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة لتحديد ظروف هذه الحادثة.

وذكر ذات المصدر بأن تسعة (9) أشخاص لقوا حتفهم اختناقا بالغازات المحترقة منذ بداية فصل الشتاء بولاية سطيف و ذلك نتيجة سوء استعمال أجهزة التدفئة و التسخين المنزلية.