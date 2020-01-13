توفي عجوز يبلغ من العمر 84 سنة اليوم الاثنين في حدود الساعة 12 سا (منتصف النهار) بعد سقوط مميت من شقته التي تقع بالطابق الخامس بحي 400 مسكن الكاليتوس بالجزائر العاصمة.

وأوضح المكلف بالإعلام في المديرية الولائية للحماية المدنية الملازم أول خالد بن خلف الله في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية، أنه تم إجلاء جثة الضحية البالغ من العمر 84 سنة بعد سقوطه من الطابق الخامس بحي 400 مسكن الكاليتوس بالجزائر العاصمة من طرف عناصر الحماية المدنية.

وذكر ذات المصدر، أنه تم نقل الضحية الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بعين المكان متأثرا من شدة الارتطام من طرف ذات المصالح باتجاه مصلحة حفظ الجثث بالعالية.

من جهتها، فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث الأليم