هلك شخص وأنقذ اثنين آخرين جراء حادثي اختناق بالغاز بالسوقر وتخمارت (ولاية تيارت) خلال الـ24 ساعة الأخيرة حسبما أفادت به اليوم الثلاثاء مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أنه تم تسجيل هلاك شخص اختناقا بغاز أكسيد الكربون داخل مسكنه بالسوقر حيث تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل نقل جثة الضحية إلى مستشفى "طاهر ميموني" بذات البلدية.

ومن جهة ثانية تمكن أفراد الحماية المدنية من إنقاذ شخصين من الاختناق إثر حادث تسرب الغاز من قارورة غاز بوتان مرفوق بانفجار داخل مسكن بتخمارت، وفق نفس المصدر.

وقد نقل الشخصين إلى مصلحة الاستعجالات بالعيادة المتعددة الخدمات بتخمارت، مثلما أشير إليه.