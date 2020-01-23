نشر مجلس الذهب العالمي تصنيفه لدول العالم من حيث احتياطيات الذهب لشهر جانفي الجاري، وحافظت الولايات المتحدة على مركزها كأكبر حائز للأصفر الرنان في العالم.

ووفقا لبيانات المجلس فإن احتياطيات الولايات المتحدة بلغت الشهر الماضي 8133.5 طن من المعدن النفيس، تليها ألمانيا في المرتبة الثانية باحتياطيات بلغت 3366.5 طن، ومن ثم إيطاليا بـ2451.8 طن، ففرنسا في المرتبة الرابعة باحتياطيات 2436 طن.

في حين جاءت روسيا في المرتبة الخامسة باحتياطيات وصلت إلى 2261.5 طن، وبزيادة في جانفي بلغت 9.4 طن عن مستوى ديسمبر الماضي، أما الصين فقد حلت بالمرتبة السادسة باحتياطيات 1948.3 طن.

وعربيا احتلت الجزائر المرتبة الثالثة بعد السعودية ولبنان ، باحتياطيات عند 173.6 طن، ثم تليها ليبيا بـ 116.6 طن، فالعراق 96.3 طن، ومن بعده مصر 79 طنا.