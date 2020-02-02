كشف المحامي، صديق موحوس ،عضو هيئة دفاع الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، في تصريح لـ'' الخبر'' برمجة جلسة الاستئناف الخاصة بقضية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش وسلطة الدولة، يوم الأحد المقبل 09 فيفري الجاري.

وكانت هيئة دفاع المتهمين الأربعة، قد استأنفت الحكم الصادر في قضية التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة، والتي أدانت كل من السعيد بوتفليقة، الجنرالين توفيق وطرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون بـ15 سنة نافذة، كما استأنف النائب العسكري بدوره في الحكم الصادر ضد المتهمين إلى جانب وزير الدفاع الأسبق الجنرال خالد نزار ونجله لطفي نزار ورجل الأعمال فريد بن حمدين في المدة المحددة قانونا.