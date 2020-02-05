خصصت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية لمتعاملي الهاتف النقال الثلاثة، ترددات لتمكينهم من زيادة قدرات شبكات الجيل الثالث والجيل الرابع.

وجاء اليوم الأربعاء في بيان للسلطة، أنه "في إطار تحسين جودة خدمات شبكات الهاتف النقال، قامت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية بتخصيص ترددات لمتعاملي الهاتف النقال الثلاثة وهم: اتصالات الجزائر للهاتف النقال (موبيليس)، أوبتيموم تليكوم الجزائر (جيزي) و الوطنية للاتصالات الجزائر (أوريدو)، وهذا في النطاق 71-76/71-86 جيغاهرتز".

وسيمكن هذا التخصيص، حسب المصدر نفسه، للمتعاملين بتعزيز قدرات الشبكات ذات التدفق العالي والعالي جدا (الجيل الثالث) و (الجيل الرابع).

وفي الأخير أكدت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية أنها "ستواصل جهودها في مجال التخطيط ومنح الترددات، وهذا في إطار تحسين جودة الخدمات التي تشكل إحدى محاور مخططها الاستراتيجي +انجاز 20-22".