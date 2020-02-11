اشترى الديوان المهني للحبوب، اليوم الثلاثاء، حوالي 660 ألف طن من قمح اللين في مناقصة عالمية أُغلقت يوم الإثنين

وقال بعض المتعاملين أن الكمية المقتناة أكبر من ذلك، حسب ما نقلته وكالة رويترز .

وتشير التقديرات الأولية إلى سعر في نطاق 237.50 إلى 237.75 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن.

وحسب رويترز، فإن الجزائر طلبت شحن القمح على فترتين من دول التوريد الرئيسية، بين الأول والخامس عشر من أفريل ومن السادس عشر إلى الثلاثين منه. وفي حالة الشحن من أمريكا الجنوبية، بين الأول والخامس عشر من مارس ومن السادس عشر إلى الحادي والثلاثين منه.

وكانت المناقصة السابقة للجزائر في 22 جانفي وفقا للتقارير، واشترى الديوان المهني فيها حوالي 400 ألف طن من القمح اللين بسعر في حدود 245 دولارا للطن شاملا تكاليف الشحن.