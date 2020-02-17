في حين يواصل فيروس كورونا حصد الأرواح حول العالم، كشفت باحثة صينية عن علاقة المرض بدرجات الحرارة، وتأثير الأحوال الجوية على انتشار الفيروس.

وبحسب ما نقلته صحيفة "تشاينا توداي" الصينية عن تانغ تشين الباحثة في الجمعية الطبية الصينية، قولها إن فيروس كورونا يفقد نشاطه بشكل أكبر مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت تشين "يفقد الفيروس قوته كلما ارتفعت الحرارة، وتمثل درجة الحرارة 56 مئوية أفضل الدرجات التي يتراجع فيها نشاط كورونا بقوة وبسرعة".

هذا وقد يعطي ذلك مؤشرات بأن انتشار المرض الذي يسببه الفيروس سيقل كلما اقتربت الأشهر الأكثر حرارة في العام.