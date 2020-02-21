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اختارت لجنة خبراء، تضم مدربين ولاعبين وإداريين وصحفيين، خمس لاعبات للتنافس على جائزة بي بي سي لهذا العام؛ إذ سيصوّت الجمهور للاعبة المفضلة لديهم. هذه لمحة سريعة عن كل منهن.

لوسي برونز

Getty Images لوسي برونز

العمر:28- البلد: إنجلترا - عدد المباريات التي خاضتها: 81

النادي: ليون الفرنسي المركز: مدافعة

حصدت لوسي عدة جوائز أثناء لعبها مع ناد محلي ومع فريق بلدها عام 2019، وساعدت إنجلترا على الفوز بكأس (SheBelieves) والوصول إلى نصف نهائي كأس العالم لكرة قدم السيدات.

وأحرزت لوسي، التي تلعب كظهير أيمن، هدفا من على بعد 20 ياردة في مباراة ربع النهائي التي فاز فيها المنتخب الإنجليزي الملقب بـ (Lionesses) على النرويج، وحصلت على جائزة ثاني أفضل لاعبة في البطولة.

كما حصلت على لقب أفضل لاعبة للعام في بطولة الاتحاد الأوروبي للسيدات، وحازت على المركز الثاني في مسابقة الكرة الذهبية.

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جوليا إرتز

Getty Images جوليا إرتز

العمر: 27 - البلد: الولايات المتحدة الأمريكية - عدد المباريات التي لعبتها: 99

النادي: شيكاغو ريد ستارز - المركز: لاعبة خط الوسط

هي لاعبة أساسية لكنها غير معروفة في فريق الولايات المتحدة الأمريكية، ساعدت بلدها على تحقيق الفوز في بطولة كأس العالم في فرنسا عام 2019.

لعبت جوليا كمدافعة حتى عام 2017، ثم أصبحت لاعبة خط وسط. وأحرزت هدفا في مباراة ضد تشيلي واختيرت كأفضل لاعبة كرة قدم في الولايات المتحدة للعام للمرة الثانية.

وفي الدوري الوطني الأمريكي لكرة قدم السيدات، ساعدت جوليا فريقها على الوصول إلى المركز الثاني والمشاركة في المباراة النهائية، لكنهن خسرن أمام فريق نورث كارولينا كورج.

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سام كير

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العمر: 26 - البلد: أستراليا - عدد المباريات: 76

النادي: تشيلسي الإنجليزي المركز: مهاجمة

انضمت هذا الشتاء لنادي تشيلسي، وكانت الهدافة في دويين محليين في عام 2019.

في الدوري الأسترالي (W-League) لكرة قدم النساء، أحرزت 13 هدفا لفريق بيرث غلوري لتفوز بجائزة الحذاء الذهبي على نحو متتابع، كما كانت هدّافة الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات للمرة الثالثة على التوالي برصيد 18 هدفا لفريق شيكاغو ريد ستارز.

وأصبحت أول لاعبة أسترالية تسجل ثلاثة أهداف في مباراة واحدة ضمن نهائيات كأس العالم، حيث أحرزت أربعة أهداف في مرمى جامايكا، وهدفا في مرمى إيطاليا ليصبح مجموع الأهداف التي أحرزتها في البطولة خمسة.

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فيفيان ميديما

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العمر: 23 - البلد: هولندا - عدد المباريات: 87

النادي: أرسنال الإنجليزي المركز: مهاجمة

أنهت فيفيان موسم 2018-2019 من دوري إنجلترا كبطلة وهدافة، حيث سجلت 22 هدفا فحقق أرسنال اللقب لأول مرة منذ سبع سنوات.

وأكسبها هذا الإنجاز جائزة أفضل لاعبة في إنجلترا لهذا الموسم.

وكانت فيفيان لاعبة في المنتخب الهولندي الذي وصل إلى نهائي كأس العالم، حيث سجلت ثلاثة أهداف في البطولة وأصبحت الهدافة الأولى لبلدها على الإطلاق على صعيد هدافي المنتخبين النسائي والرجالي برصيد 69 هدفا.

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ميغان رابينو

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العمر: 34 - البلد: الولايات المتحدة الأمريكية - عدد المباريات: 165

النادي: سياتل رين المركز: مهاجمة

شاركت رابينو في قيادة فريق الولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق النصر في بطولة كأس العالم لعام 2019، حاصدة الكثير من الجوائز.

فازت بجائزة الحذاء الذهبي لكونها هدافة في البطولة برصيد ستة أهداف، واختيرت كأفضل لاعبة في البطولة وأفضل لاعبة في المباراة النهائية، التي سجلت فيها هدفها الدولي رقم 50.

حازت رابينو على جائزة الفيفا لأفضل لاعبة، كما حصلت على جائزة الكرة الذهبية لعام 2019.