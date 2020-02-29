يسعى المستثمر الملياردير باول سينجر مؤسس صندوق التحوط إليوت مانجمنت إلى استبدال الرئيس التنفيذي لتويتر جاك دورسي، حسبما قال مصدر مطلع على الأمر لشبكة "سي أن بي سي" يوم الجمعة.

وتعد تويتر واحدة من شركات التكنولوجيا الأمربكية القليلة التي يرأسها أحد مؤسسيها، ولكنه لا يسيطر عليها. فقد منحت المساهمين حقوق تصويت متساوية، مما يجعل دورسي، الذي يمتلك فقط حوالي 2% من الشركة، عرضة للاستبدال من مستثمر نشط مثل إليوت.

وقال المصدر إن إليوت يضغط من أجل إقالة دورسي (43 عاما) لأن انتباهه منقسم بين إدارة تويتر وسكوير، وهي شركة لمدفوعات الهاتف المحمول شارك في تأسيسها، ورغبته في الانتقال إلى أفريقيا ومتابعة أعماله من هناك.