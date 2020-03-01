أكد وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، اليوم الأحد، أن احتياطي المياه الذي تتوفر عليه الجزائر، يكفي لتلبية طلبات المستهلك سواء تعلق الأمر بالماء الصالح للشرب أو لسقي المساحات الفلاحية، مشيرا في لقاء صحفي على هامش زيارته لولاية تيارت، أن 33 بالمائة من الاحتياجات سيلبيها مخزون السدود، فيما يساهم منسوب المياه الجوفية بـ 60 بالمائة في تلبية الطلب على الماء، إلى جانب مياه البحر التي تتم تحليتها عبر 13 محطة تتوفر عليها الجزائر.

ووعد الوزير بتوفير الماء في كل البلديات عبر الوطن رغم شح السماء هذا العام، ورغم دق بعض المختصين ناقوس الخطر بخصوص جفاف قد يمس الجزائر بسبب عدم تساقط الأمطار طيلة فصل الشتاء.