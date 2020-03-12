أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات اليوم الخميس في بيان لها عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا بالجزائر، من بينها حالة وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 24 حالة إصابة مؤكدة.

وأوضح ذات المصدر أن الأمر يتعلق بحالتين كانتا مقيمتين بفرنسا. واحدة من بينهما بولاية سوق أهراس والأخرى بولاية تيزي وزو، فيما تتواجد الحالات الثلاث بولاية البليدة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فان الضحية الأولى لهذا الوباء العالمي في الجزائر، امرأة توفيت بمستشفى البليدة الجامعي وتم اكتشاف اصابتها بالفيروس حديثا.