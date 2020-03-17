اتخذت سفارة الجزائر في قطر كل الإجراءات اللازمة بخصوص وضعية الجزائريين العالقين بمطار حمد الدولي منذ وصولهم ليلة 16 مارس 2020 على الساعة الحادية عشر ليلا وعشرين دقيقة.

وحسب بيان السفارة، فإن المسافرين الجزائريين الذين وصلوا إلى المطار على متن الخطوط الجوية القطرية رحلة رقم 1382 QR قد تم منعهم من دخول الدوحة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأضاف ذات البيان، أن أعضاءً من السفارة قد توجهوا إلى المطار فجر اليوم الثلاثاء واجتمعوا مع نائب مدير منافذ مطار حمد الدولي والذي أفاد برفع الموضوع إلى رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. كما قامت السفارة بإبلاغ الجهات الرسمية بالموضوع صباح اليوم، وتم استقبال بعض الأفراد من عائلات الجزائريين المعنيين وتم وضعهم في الصورة الكاملة بما تم في الموضوع الذي تتابعه الخلية بإشراف السفير شخصيا بكل اهتمام من أجل إيجاد المعالجة المناسبة له.