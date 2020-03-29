كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، بالأخضرية لولاية البويرة، مخبأ للجماعات الإرهابية، يحوي على قنبلة تقليدية الصنع ومواد صيدلانية وأغراض أخرى، حسبما أورده اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وضبطت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك بان أمناس، كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ (513) كيلوغرام، فيما ضبط حراس السواحل بتامنتفوست، بالجزائر العاصمة، كمية أخرى تُقدر بـ (247,235) كيلوغرام من نفس المادة.

وفي نفس السياق، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الجمارك تاجر مخدرات وضبطت (136) كيلوغراما من الكيف المعالج بكل من تلمسان ووهران، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني مهربا كان على متن شاحنة محملة بـ(21,8) قنطار من مادة التبغ ببسكرة.