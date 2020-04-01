أصدرت محكمة سيدي امحمد، اليوم الأربعاء، حكما بـ 15 سنة حبسا نافذا ضد المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل وغرامة بقيمة 8 ملايين دينار جزائري.

وقد اتهم هذا الأخير بالفساد و الثراء غير المشروع هو وعدد من أفراد عائلته.

وأصدرت ذات المحكمة، سنتين حبسا نافذا ومليون دج غرامة نافذة ضد زوجة عبد الغني هامل.

وقضت ذات المحكمة بالحكم 10 سنوات حبسا نافذا و6 ملايين ضد أميار هامل بن عبد الغني هامل الأكبر، بالإضافة إلى الحكم على مراد هامل بـ 7 سنوات حبسا و5 ملايين دينار غرامة نافذة.

أما شفيق هامل فقد تم الحكم عليه بـ 8 سنوات حبسا و 5 ملايين دينار غرامة، وإبنته شهيناز هامل تم الحكم عليها بـ 3 سنوات حبسا نافذا و 5 ملايين دج غرامة نافذة .

وقد تم تغريم شركات أبناء عبد الغني هامل بـ 32 مليون دينار.