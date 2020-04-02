أعلن المجلس الإسلامي الأعلى، اليوم، خلال اجتماع مكتبه، عن إنشاء الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، وتشكيلة أعضائها.

وأكّد المجلس الإسلامي الأعلى في بيان تلقّت "الخبر" نسخة منه، أنّ "النظام المحدّد للعمليات البنكية المتعلّقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها سيعمل على التّقليل من الاكتناز المالي والاستجابة للمواطنين الرّاغبين في التّعامل بهذا النّظام وفق أحكام الشّريعة الإسلامية، إلى جانب التّقليل من الآثار السّلبية لظاهرة السوق الموازية، في إطار التوجّهات الجديدة للحكومة الجزائرية في تشجيع الصيرفة الإسلامية وعزيمة بنك الجزائر في تجسيد هذا النّظام".

ويأتي إنشاء الهيئة الشّرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، وفقًا للنظام رقم 20 – 02 المؤرّخ في 20 رجب عام 1441هـ، الموافق 15 مارس 2020م، المحدّد للعمليات البنكية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وقواعد ممارستها من طرف البنوك والمؤسسات المالية، والصّادر في الجريدة الرسمية العدد 16، ليوم 24 مارس 2020.

وستقوم الهيئة الشّرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، يوضّح البيان "بمنح شهادة المطابقة الشّرعية للبنوك والمؤسسات المصرفية، مؤكّدًا أنّ هذه المهمّة "ستكون سندًا لبنك الجزائر في توطين الصيرفة الإسلامية بالجزائر".