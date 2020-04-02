أجازت اللجنة الوزارية للفتوى بوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الخميس، تقديم الزّكاة وإخراجها قبل حلول موعدها (الحول)، لأجل مساعدة المواطنين على تجاوز صعوبات الحجر الصحي.

وقالت وزارة الشّؤون الدّينية والأوقاف في بيان تلقّت "الخبر" نسخة منه "ألمّت بالنّاس جائحة فيروس كورونا الّتي تسبّبت في تعطيل الكثير من المصالح، وتضييق أسباب الرّزق، بسبب ظروف الحجر الصحي الكامل أو الجزئي، وخصوصًا لدى الفئات الّتي تعتمد أساسًا على مداخيل الأعمال اليومية كأصحاب الحرف والصناعات البسيطة".

وأفادت لجنة الفتوى بوزارة الشّؤون الدّينية والأوقاف، خلال اجتماعها اليوم بمقر الوزارة، أنّ "الأصل في إخراج زكاة الثروة النقدية والحيوانية أن يكون بعد بلوغ النِّصاب، ودوران الحول (السنة)"، مشيرة إلى أنّه "إذا عرضت حاجة تقتضي تعجيل الزّكاة جاز تعجيلها، لما ثبت عن عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه: "إنّ العبّاس رضي الله سأل النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في تعجيل صدقته قبل أن تَحِلَّ، فرَخَّصَ له في ذلك" أخرجه أحمد والترمذي".

وعلى هذا الأساس، أكّدت اللجنة أنّه "يجوز تقديم الزّكاة وإخراجها قبل حلول موعدها (أي الحول)"، وأضافت "وفي ذلك ما لا يخفى من المصلحة الظرفية الّتي تعود على فئة من المواطنين، بمساعدتهم على تجاوز صعوبات الحجر الصحي الّذي فُرِض بسبب الوضعية الاستثنائية".

وتهيب اللجنة الوزارية للفتوى بأرباب الأموال ومَن وَسَّع الله عليهم في الرّزق "أن يمُدُّوا يد العون لإخوانهم المحتاجين، قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ}، وقال صلّى الله عليه وسلّم "المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشُدّ بعضه بعضًا".