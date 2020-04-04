وقع الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم السبت، مرسوما تنفيذيا ينص على توسيع الحجر الجزئي إلى كافة ولايات الوطن ابتداء من يوم غد الأحد في إطار تدابير الوقاية من انتشار فيروس كورونا في الجزائر .

وحسب المرسوم سيمتد الحجر من الساعة السابعة مساءا إلى السابعة صباحا على 38 ولاية، فيما سيمتد من الثالثة زوالا إلى السابعة صباحا في تسع ولايات هي: الجزائر، وهران، عين الدفلى، بجاية، سطيف، تيزي وزو، تيبازة، تلمسان، المدية.

وستبقى ولاية البليدة تحت الحجر الشامل وفقا لنفس المرسوم، الذي اضاف أن التدابير الجديدة للحجر الجزئي يسري مفعلوها ابتداء من يوم الأحد 5 أفريل إلى غاية 19 أفريل 2020.