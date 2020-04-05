وصلت صباح اليوم الأحد الى مطار هواري بومدين الدولي، أول طلبية من وسائل الحماية من فيروس كورونا، قادمة من مدينة شانغهاي الصينية.

وأكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، اليوم الأحد، الذي أشرف على استلام هذه الطلبية برفقة وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد، أن الجزائر "ستتخلص من هذا الوباء طال الزمن أم قصر".

واغتنم الوزير الاول هذه المناسبة ليحيي مجهودات الجيش الوطني الشعبي لتمكنه في ظرف 48 ساعة من التوجه الى الصين والعودة بهذه الطلبية" على متن طائرتين تابعتين للجيش.

كما أشاد أيضا بجهود السلك الطبي وشبه الطبي وكل أعوان المستشفيات في التكفل بالمرضى المصابين بفيروس كورونا.

للإشارة، تتمثل هذه الطلبية التي تقدمت بها الصيدلية المركزية للمستشفيات في 8،5 مليون كمامة من نوع ثلاث طبقات و 100.000 كمامة من نوع "اف اف أف بي 2" (FFP2).

وكان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد طمأن الجزائريين يوم الثلاثاء الماضي خلال لقاء مع الصحافة الوطنية حول وفرة المواد المستخدمة في الوقاية من جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الجزائر طلبت من الصين شراء 100 مليون قناع جراحي و30 ألف طقم اختبار.