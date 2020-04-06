كشفت وزارة الصحة عن الحصيلة الجديدة لفيروس كورونا في الجزائر.

حسب نفس المصدر فإن عدد حالات الاصابة المؤكدة الجديدة بلغ 103 في حين تم تسجيل 21 حالة وفاة جديدة.

وبهذا تصل الحصيلة الإجمالية لحد الآن للإصابات إلى 1423 والوفيات إلى 173 .

الملاحظ أنه بعد يومين من التراجع النسبي عاودت حالات الإصابة الجديدة إلى الارتفاع فتم تسجيل 69 حالة أمس وارتفعت اليوم الى 103 . فيما تستقر إحصائيات الوفيات بين 20 و25 حالة وفاة يوميا، أما بالنسبة لحالات الشفاء فتوقف العداد عند 90 حالة في انتظار نتائج العلاج بعقار كلوروكين التي من المرتقب أن تظهر نتائجه خلال أيام.

وأوضح جمال فورار، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة الوباء بوزارة لصحة، أن الوفيات المسجلة اليوم موزعة عبر 11 ولاية كالآتي: الجزائر العاصمة 6، البليدة 2، وهران 3، سيدي بلعباس 2، تيسمسيلت 2، بجاية 1، جيجل 1، قسنطينة 1، بسكرة 1، أم البواقي 1، ورقلة 1.

وأضاف أن الحالات المسجلة تنتشر عبر 45 ولاية وتتوزع من حيث الجنس إلى 823 رجل يمثلون 58 بالمائة من العدد الإجمالي للحالات المؤكدة و600 امرأة بنسبة 42 بالمائة من الحالات المسجلة.

أما بالنسبة للفئات العمرية، فإن 39 بالمائة من الحالات تخص الأشخاص الذين يفوق عمرهم 60 سنة و35 بالمائة تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 49 سنة.