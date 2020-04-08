أعلن الناطق الرسمي للجنة متابعة انتشار فيروس كورونا جمال فورار، اليوم الأربعاء عن تسجيل 12 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في الجزائر خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضح فورار أن الوفيات المسجلة اليوم موزعة عبر ولايات كالآتي: 5 في البليدة و3 في الجزائر العاصمة وحالتان (2) ببجاية وحالة واحدة بكل من ولايتي تيبازة وقسنطينة.

وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية انتشار الفيروس في البلاد إلى 205 وفاة مسجلة في 33 ولاية.

وكشف نفس المتحدث أنه تم تسجيل 104 حالة إصابة جديدة بالجائحة خلال 24 ساعة، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 1572 حالة مسجلة في 45 ولاية.

من جهة أخرى، ارتفع عدد الحالالت التي تماثلت للشفاء إلى 237 حالة.