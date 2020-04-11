وصلت اليوم السبت أولى الإمدادات الطبية لمكافحة جائحة "كورونا" إلى الجزائر، وهذا بمبادرة من الجالية الجزائرية بالخارج.

وأوضحت منشور للمبادرة الوطنية للجالية الجزائرية بالخارج "من أجل الجزائر"، عبر حسابها الرسمي في "فيسبوك" فإنه تم تسليم أول شحنة طبية متكونة من عشرة آلاف كاشف سريع عن فيروس كوفيد 19 المستجد، وسيتم توزيعها من طرف الجهات الرسمية على المستشفيات من أجل سد النقائص في هذه المستلزمات الطبية الضرورية لتجاوز أزمة كورونا.

وأضاف المصدر أن هذه العملية ليست الأولى بل ستعقبها عمليات شحن أخرى، فمن المنتظر وصول ما يعادل 5200 اختبار كاشف عن الفيروس من بلجيكا، و13000 اختبار كاشف من الصين، بالإضافة إلى جمع 150 وحدة من أغطية أسرة المستشفيات، كما تم شراء وتوزيع 2500 كمامة مصنعة محليا.