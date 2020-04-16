أوقع فيروس كورونا المستجد أكثر من 130 ألف وفاة في العالم، أكثر من ثلثيها في أوروبا. وفي المجموع بلغ عدد وفيات الجائحة في العالم منذ أول ظهور له في الصين في كانون ديسمبر، 131319 حالة من أصل مليونين و36 ألفا و917 إصابة مؤكدة، بينها 88716 في أوروبا من أصل مليون و32 ألفاو227 إصابة في القارة التي تعد الأكثر تضررا من الفيروس.

أما في الولايات المتحدة فبلغ عدد الوفيات 26950 حالة، تليها إيطاليا مع 21645 حالة، وإسبانيا مع 18579 حالة، ثم فرنسا مع 17167 حالة.

46 إصابة جديدة في الصين

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية الخميس تسجيل 46 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وفي وقت سابق، قالت الصحة الصينية إن 34 من الإصابات المسجلة يوم الأربعاء هي لأشخاص قادمين من الخارج، مقارنة مع 36 يوم الثلاثاء.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات إلى 82341 حتى يوم الأربعاء.

وزاد عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها الأعراض المرضية إلى 64 مقارنة مع 57 في اليوم السابق.

يذكر أن الصين لا تسجل في أعدادها، المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض مثل السعال أو الحمى إلى حالات الإصابة المؤكدة.

ألمانيا...130 ألف إصابة

شهدت ألمانيا لليوم الثاني على التوالي ارتفاعا في عدد المصابين بفيروس كورونا، وقد سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 2866 إصابة جديدة ما يرفع العدد الكلي للمصابين إلى أكثر من 130 ألفا.

وتحتل ألمانيا المرتبة الرابعة عالميا من حيث عدد الإصابات، بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا، وسجلت حتى الآن 3800 حالة وفاة.

وفاة أكثر من 400 في الهند

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في الهند 12800 مصاب، بعد أن سجل قفزة خلال الساعات الـ24 الماضية بـ 900 إصابة جديدة.

وقالت وزارة الصحة الهندية إنها سجلت 414 حالة وفاة منذ بدء تفشي فيروس كورونا، مضيفة أن 10 آلاف و477 مصابا يتلقون العلاج، فيما تماثل للشفاء حتى الآن 1488 شخصا.

وفي إطار إجراءات الحد من تفشي فيروس كورونا أعلن رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، في وقت سابق عن تمديد الإغلاق في البلاد لـ3 أسابيع أخرى، حتى 3 مايو المقبل.

ليبيا.. 13 إصابة جديدة

أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي إلى 48 إصابة.

وقال المركز في بيان، أمس الأربعاء، إن المختبر المرجعي التابع له استلم 62 عينة، تأكد من خلالها إصابة 13 شخصا بفيروس كورونا.

وأوضح المركز أن 11 شخصا تماثلوا للشفاء وتم تسجيل حالة وفاة واحدة حتى الآن جراء فيروس كورونا.

وفي وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أعلنت حكومة الوفاق الوطني الليبية، فرض حظر تجول شامل، اعتبارا من يوم الجمعة، ولمدة 10 أيام، في إطار الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس.

فلسطين..ارتفاع إجمالي الإصابات إلى 293

سجلت السلطات الفلسطينية 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بيت لحم و3 إصابات أخرى في القدس المحتلة، ما يرفع اجمالي الإصابات في فلسطين إلى 293.

وقال المتحدث الرسمي بإسم الحكومة، إبراهيم ملحم: "تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة في محافظة بيت لحم، إصابتان من الطواقم العاملة في مستشفى المطلع بالقدس المحتلة، إحداهما في مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم ويعمل صاحبها في قسم العناية المكثفة، والثانية من العبيدية و يعمل صاحبها في قسم الكيمياوي، والإصابة الثالثة لسيدة من بيت ساحور كانت قد تشافت وبعد إجراء الفحص لها تبين أنها مصابة".

28 ألف حالة إصابة بكندا

ارتفعت عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في كندا إلى الـ28.3 ألف إصابة، بينما بلغ عدد الوفيات أكثر من ألف شخص، حسب ما أفادت وزارة الصحة الكندية، اليوم الخميس.

ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة، بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، 28381 إصابة، في حين بلغ عدد الوفيات 1010 أشخاص.

ولفتت الوزارة إلى أن أغلب حالات الإصابة بالفيروس مسجلة في مقاطعتي كيبيك - 14860 ، وأونتاريو - 8447.



بولندا: جائحة كورونا ستستمر لعام كامل

أكد وزير الصحة البولندي لوكاش شوموفيسكي الأربعاء، أن على مواطنيه أن ينسوا خططهم للإجازة الصيفية والرحلات مع أطفالهم ومخيماتهم، بسبب فيروس كورونا.

وأوضح الوزير البولندي، أن أشهر الصيف ودرجات الحرارة المرتفعة، لن تقضي على وباء كورونا المستجد، الذي سيستمر لأكثر من عام.

وقال: "دعونا نتهيأ لصراع طويل مع فيروس كورونا".

وأضاف: "على البولنديين أن ينسوا عطلهم الاعتيادية، وأن يودعوا حتى التفكير بالموضوع".

روسيا تسجل 3448 إصابة جديدة بالفيروس

أعلنت اللجنة الروسية لمكافحة فيروس كورونا تسجيل أكبر حصيلة يومية للمصابين بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث بلغت 3448 إصابة، ما يرفع العدد الكلي إلى 27938 إصابة.

وأوضحت اللجنة في تصريح صحفي، اليوم الخميس، أن عدد المصابين سجل ارتفاعا بنسبة 14.1% مقارنة باليوم السابق، مشيرة إلى أن 1370 إصابة تم تسجيلها في موسكو وحدها، فيما تم تسجيل 467 حالة في ضواحيها، وباقي الإصابات متفرقة على بقية المناطق الروسية.

كما أعلنت اللجنة عن وفاة 34 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء فيروس كورونا، ما يرفع عدد الوفيات الكلي إلى 232 حالة.

ارتفاع قياسي في الوفيات بالولايات المتحدة

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة بفيروس كورونا تجاوز 30800 وذلك بعد زيادة قياسية في عدد الوفيات اليومية لليوم الثاني على التوالي بلغت 2371 على الأقل.

وسجلت الولايات المتحدة 2364 حالة وفاة أمس الثلاثاء، بحسب رويترز، في حين أعلنت جامعة جونز هوبكنز، التي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد، أن وباء كوفيد-19 حصد مساء يوم الثلاثاء الماضي 2228 شخصا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للوفيات في أمريكا إلى 25757، أما إجمالي الإصابات فبلغ 638111.

يذكر أن أول حالة وفاة بالفيروس سجلت في الولايات المتحدة في 29 فيفري الماضي، واستغرق الأمر 38 يوما لارتفاع الحصيلة إلى عشرة آلاف، ثم تسعة أيام أخرى فقط للوصول إلى 30 ألفا.

المكسيك تسجل 448 إصابة جديدة

أفادت المكسيك تسجيل 43 حالة وفاة و448 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 5847 والوفيات إلى 449.

وقال نائب وزير الصحة، هوجو لوبيز جاتيل، الأسبوع الماضي إن عدد الإصابات في بلاده ربما يصل إلى 26500.

وذكر أن كثيرا من المصابين لم تظهر عليهم الأعراض على الأرجح أو لم يتم تشخيص حالاتهم.