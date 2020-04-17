يشهد مستشفى في مدينة شيكاغو الأمريكية، يعالج مرضى لديهم إصابات خطيرة بفيروس كورونا المستجد، بعقار "رمديزيفير" المضاد للفيروسات وتنتجه شركة "جيلياد ساينسز" في تجربة سريرية تحظى بمتابعة عن كثب، وسجلت حالات شفاء سريعة من الإصابة بالحمى وأعراض الجهاز التنفسي، بالتزامن مع خروج جميع المرضى تقريبًا بعد تعافيهم في أقل من أسبوع.

جاء ذلك حسبما كشف موقع "statnews" المتخصص في نشر الأخبار والتقارير العلمية والطبية، في تقرير ترجمته "عاجل".

ووفق الموقع فإن "رمديزيفير" الذي كان أحد العلاجات التي تم تجريبها منذ بداية انتشار الوباء، لديه تأثير محتمل في الاختبارات المعملية على "سارس- كوف 19" الرئوي المسبب لفيروس كورونا المستجد.

وأشار الموقع الطبي إلى أن العالم بأسره كان ينتظر نتائج التجارب السريرية لشركة جيلياد، ومن المرجح أن تؤدي النتائج الإيجابية إلى موافقات سريعة من قبل إدارة الغذاء والدواء ووكالات تنظيمية أخرى على استخدام عقار رمديزيفير.

وذكر الموقع أنه إذا ثبت أن العقار (رمديزيفير) آمن وفعال، فيمكن أن يصبح أول علاج معتمد ضد فيروس (كورونا).

وأوضح الموقع أن جامعة شيكاغو للطب أخضعت 125 شخصًا مصابين بفيروس كورونا المستجد لمرحلتين من أصل 3 مراحل للتجارب السريرية لعقار شركة جيلياد، مشيرًا إلى أنه كان من بين هؤلاء الأشخاص، 113 مريضًا يعانون إصابات خطيرة، لكن وعن طريق الحقن اليومي بعقار "رمديزيفير" تعافى الجميع من المرض.

ونقل "statnews" عن كاثلين مولان، وهي أخصائية الأمراض المعدية في جامعة شيكاغو، والمشرفة على اختبار فاعلية عقار رمديزيفير قولها، "إن الأخبار الجيدة هي أن معظم مرضانا قد تعافوا بالفعل، وهو أمر رائع.. لدينا فقط مريضان حالتهما متأخرة".

وذكر الموقع أن نتائج العقار لا تقدم سوى لمحة سريعة عن مدى فعالية رمديزيفير.