أعلنت الخطوط الجوية الفرنسية "اير فرانس"، عن إعادة فتح الحجوزات على الرحلات الجوية إلى الجزائر اعتبارًا من الفاتح جوان المقبل. وسيتمكن الراغبون في السفر من فرنسا إلى الجزائر من حجز الرحلات الجوية، حيث يتم إجراء هذه الحجوزات على موقع الخطوط الجوية الفرنسية.

وحددت الخطوط الجوية الفرنسية تسعيرات مخفضة للتذاكر تصل إلى 90 أورو، حسب ما هو منشور على موقع شركة الطيران. بالمقابل، لم تعلن الشركة رسميا عن موعد محدد لاستئناف الرحلات العادية إلى الجزائر على الرغم من أنها أصدرت إعلانًا يوم الاثنين 27 أفريل، وأكدت فيه بالفعل استئناف الحركة الجوية إلى تونس والمغرب.