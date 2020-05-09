في إحدى أغلى المدن في العالم وقف آلاف الأشخاص في صفوف طويلة للحصول على حصص غذائية مجانية حيث كشفت أزمة وباء كوفيد-19 في مدينة جنيف السويسرية عن فقراء لا يظهرون عادة في المدينة.

وبدأ الناس بالاصطفاف منذ الساعة الخامسة صباحا (03,00 ت غ) السبت، وفق جمعية "كرافان التضامن" المنظم الرئيسي للمبادرة.

وفيما بدأ توزيع الحصص في استاد للهوكي في جنيف بعد أربع ساعات، كان طابور الناس الذين وضع غالبيتهم الكمامات والأقنعة الواقية ويقفون على مسافة مترين بين بعضهم البعض، قد وصل طوله إلى كيلومتر ونصف.