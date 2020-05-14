الصين تسجل 3 إصابات جديدة

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن البلاد سجلت ثلاث حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم 13 من ماي انخفاضا من سبع حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان يوم الخميس أن الحالات الثلاث الجديدة كلها إصابات محلية.

ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة الآن 82929 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.

ارتفاع حالات الإصابة في ألمانيا إلى 172239

أظهرت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع بـ 933 ليصل إلى 172239.

كما أفادت البيانات أن عدد الوفيات ارتفع بـ 89 ليصل إلى 7723.

البرازيل تتجاوز فرنسا في عدد الإصابات

أظهرت بيانات لوزارة الصحة البرازيلية أن السلطات سجلت يوم الأربعاء عددا قياسيا من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد في يوم واحد بلغ 11385.

وبذلك يرتفع عدد الإصابات المسجلة في البرازيل منذ بدء التفشي إلى 188974، متجاوزة فرنسا، حيث بلغ عدد الإصابات المؤكدة والمشتبه بها 177700، لتصبح سادس أكثر دول العالم تضررا.

وألحقت الجائحة ضررا كبيرا باقتصاد البرازيل مع التزام الكثيرين بيوتهم، بينما أمر كثير من حكومات الولايات والبلديات أغلب الشركات بالإغلاق لإبطاء انتشار الفيروس.

والدول الخمس التي سجلت إصابات أكثر من البرازيل هي الولايات المتحدة وإسبانيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا.

وسجلت البرازيل 749 وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا يوم الأربعاء ليرتفع الإجمالي في البلاد إلى 13149.

تايلاند تسجل إصابة واحدة جديدة ولا وفيات

قالت تايلاند يوم الخميس إنها سجلت إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل أي وفيات جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 3018 إصابة و56 وفاة منذ ظهور تفشي الوباء في جانفي.

وقال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس إنه منذ بداية التفشي تعافى 2850 شخصا من المرض وعادوا لمنازلهم، بينما لا يزال 112 يعالجون في المستشفيات.

المراكز الأمريكية: 1364061 إصابة و82246 وفاة

سجلت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأربعاء 1364061 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بزيادة 21467 حالة عن الإحصاء السابق وقالت إن عدد الوفيات زاد 1426 ليصل إلى 82246 وفاة.

وأرقام المراكز الأمريكية لا تعكس بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

وزير الصحة في تشيلي يعلن قفزة في إصابات كورونا

أعلن وزير الصحة في تشيلي خايمي ماناليتش يوم الأربعاء فرض حجر صحي عام في سانتياجو لخفض العدد الكبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد التي بدأت تظهر مجددا في العاصمة.

وقال "شهر ماي يثبت أنه صعب جدا على بلدنا"، موضحا أنه تم رصد 2660 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في تشيلي ليل الثلاثاء بزيادة قدرها 60 في المئة عن اليوم السابق.

وأوضح الوزير أن "الإجراءات الجديدة غير العادية والصعبة" التي بدأ سريانها يوم الجمعة لازمة لخفض معدل العدوى. كما أعلن أيضا فرض حجر صحي عام في أنحاء البلاد على كافة السكان الذين تتجاوز أعمارهم 75 عاما.

وسجلت تشيلي في المجمل حاليا 34381 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا تعافى منهم 14865 شخصا، و12 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 347 حالة.

ويقدر عدد سكان سانتياجو بنحو 6.5 مليون نسمة.

ويأتي الحجر الصحي في العاصمة والبلدات المحيطة بها وسط عودة ظهور حالات إصابة في المناطق الشرقية الأكثر ثراء في المدينة حيث تم رصد الفيروس أول مرة بين أشخاص عائدين من رحلات إلى إيطاليا وآسيا.

ودعا الوزير المواطنين للتعاون وأخذ الإجراءات على محمل الجد والإبلاغ عن أي شخص لا يضع كمامة أو لا يلتزم بقواعد التباعد الاجتماعي.

وأجرت تشيلي نحو 313 ألفا و750 فحصا للكشف عن فيروس كورونا بين سكان البلاد الذين يقدر عددهم بنحو 18 مليون نسمة.