تونس تشرع اليوم في المرحلة الثالثة من خطة الحجر الصحي الموجه

تشرع تونس، اليوم الخميس، في المرحلة الثالثة من الخطة الوطنية للحجر الصحي الموجه، والتي ستتواصل إلى غاية 14 من جوان الجاري.

وبهذه المرحلة سيتم استكمال خطة الحجر الصحي الذي تم الإعلان عنه في البلاد منذ 22 مارس الماضي، من أجل مواجهة تفشي فيروس كورونا.

وسيتم ابتداء من اليوم فتح الفنادق السياحية والمطاعم بكل أصنافها والمقاهي، وكذا المساجد والجوامع ودور العبادة، وبعض الأنشطة الثقافية.

وتتسم هذه المرحلة أيضا بتواصل الرفع من نسب استئناف النشاط بالنسبة للوظيفة العمومية وقطاعات الصناعة والخدمات والأشغال العامة والبناء إلى حدود 100 بالمائة، وفق ما أفادت به الوزيرة التونسية المكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى، لبنى الجريبي، أمس الأربعاء، خلال ندوة صحفية بتونس العاصمة.

وأشارت إلى أن قاعات الأفراح ستستأنف نشاطها، انطلاقا من اليوم حيث ستعمل القاعات المغلقة بطاقة استيعاب في حدود 50 بالمائة إلى غاية يوم 14 من جوان الجاري تاريخ تقييم الوضع، في حين ستواصل فضاءات الأفراح المفتوحة نشاطها بطاقة استيعابها الكاملة مع احترام التدابير والإجراءات الصحية.

وبخصوص النقل والتنقل بين جهات البلاد أكدت الوزيرة، أن احترام العائلات للإجراءات الوقائية وعدم التنقل بين الجهات وخاصة في فترة عيد الفطر، أسفر عن نتائج ايجابية في مجال التحكم في الوباء، مضيفة أن احترام الإجراءات الصحية "جعلنا نعلن بكل ارتياح عن فتح التنقل بين الجهات بدون تراخيص وهي فرصة لرجوع الحياة إلى نسقها الطبيعي وبالتالي العودة التدريجية للحياة الاقتصادية".

وفي ما يتعلق بالأنشطة الرياضية بجميع أنواعها أشارت الجريبي إلى أنها ستستأنف بداية من 8 جوان الجاري بدون حضور الجمهور مع مواصلة الالتزام بأدلة الوقاية الصحية، التي أعدتها وزارة الشباب والرياضة.

وأكدت المسؤولة التونسية إمكانية تأمين عودة التونسيين من الخارج والسياح بمرونة أكثر، حيث سيتم تحديد شروط ذلك في 14 يونيو الجاري بعد توضيح الرؤية المتعلقة بالوضع الوبائي في تونس و العالم.

وأفادت بأن إجلاء التونسيين من الخارج سيكون انطلاقا من 14 جوان حسب الرزنامة التي أعلنت عليها وزارة النقل التونسية، مشيرة إلى أن سيتم منح الأولوية للطلبة والمقيمين الذين فقدوا مناصب الشغل بسبب الأزمة الصحية وكذلك التونسيين غير المقيمين.

39 حالة جديدة في كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 39 حالة إصابة أخرى بكوفيد-19 في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 11629.

واستمر عدد الحالات اليومية فوق 30 حالة لليوم الرابع على التوالي مع حدوث حالات عدوى عنقودية صغيرة وسط تجمعات دينية في منطقة العاصمة.

ومن بين الحالات الجديدة يوجد 6 حالات وافدة من الخارج، ليرتفع الرقم الإجمالي لهؤلاء إلى 1275. ولم يتم تأكيد حالات وفاة جديدة لتستقر حصيلة القتلى بسبب الفيروس عند 273 بمعدل وفيات يبلغ 2.35 بالمائة.

وخرج ما مجموعه 32 مريضا آخرين من الحجر الصحي بعد تماثلهم للشفاء الكامل.

الصين تعلن عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس عدم تسجيل أي وفيات أو إصابات محلية أو مشتبه بإصابتها بفيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تم الإبلاغ عن حالة واحدة وافدة من الخارج في مقاطعة قوانغدونغ جنوبي البلاد، ما رفع إجمالي المصابين إلى 83022 شخصا وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634 شخصا حتى نهاية يوم أمس.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي- أن خمسة أشخاص خرجوا أمس من المستشفيات بعد شفائهم ليصل إجمالي المتعافين إلى 78319 شخصا، فيما تم الإبلاغ حتى يوم أمس عن 1763 حالة وافدة من الخارج خرج منها 1703 أشخاص من المستشفيات بعد شفائهم.

باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في باكستان إلى 85264 حالة، في حين بلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس 1770 حالة.

وذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الخميس أنه تم تسجيل أعلى عدد لحالات الإصابة في إقليمي "البنجاب" الذي يوجد به 31104 حالات و"السند" الذي بلغ فيه عدد الحالات 32910.

هذا ونشرت أجهزة المخابرات في باكستان تكنولوجيا مراقبة سرية تستخدم عادة لتحديد مواقع المسلحين- لتعقب مرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والأشخاص المخالطين لهم حسبما ذكرته صحيفة (دون) الباكستانية.

حالات الإصابة في روسيا تتجاوز 440 ألفا

سجلت روسيا 8831 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد يوم الخميس، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى 441108.

وقال مركز إدارة أزمة فيروس كورونا في البلاد إن 169 شخصا توفوا بسبب الفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 5384.

ألمانيا تسجل 394 إصابة جديدة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا يوم الخميس أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا ارتفع بواقع 394 حالة إلى 182 ألفا و764.

وأضاف أن عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع بواقع 30 إلى 8581.

البرازيل: رقم قياسي للوفيات لليوم الثاني على التوالي

أظهرت بيانات وزارة الصحة البرازيلية يوم الأربعاء أن البلاد سجلت رقما قياسيا للوفيات اليومية الناجمة عن فيروس كورونا المستجد لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت البيانات أن البرازيل سجلت 1349 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء و28 ألفا و633 إصابة جديدة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 32 ألفا و548والإصابات المؤكدة إلى 584 ألفا و16.