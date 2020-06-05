أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أنه اتفق مع رئيس حكومة "الوفاق" الليبية فايز السراج، على تطوير "تعاون بحري جديد شرق المتوسط".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن إردوغان قوله إن "قررنا أن نقوم بعمليات التنقيب عن النفط قبالة سواحل ليبيا".

وتابع إردوغان: "نهدف لتطوير التعاون القائم مع ليبيا، حول الاستفادة من الموارد الطبيعية في شرق المتوسط، بما في ذلك عمليات البحث والتنقيب".

والتقى إردوغان السراج، اليوم الخميس في أنقرة، وذلك بعد استعادة قوات حكومته السيطرة على طرابلس وضواحيها بالكامل، من قوات حفتر.

وأكد إردوغان عقب الاجتماع أن تركيا "ستستمر في دعم حكومة الوفاق، ولن تترك الليبيين بيد الانقلابيين"، مضيفاً أن هذا الدعم سيستمر لحكومة الوفاق في "جميع المجالات وندعم مبادرات دولية لإحلال السلام في ليبيا".