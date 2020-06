استطلعت شركة التكنولوجيا "هاك رانك" (HackerRank) آراء أكثر من 116 ألف مهندس برمجيات لمعرفة اللغات المرتبطة بأعلى راتب، من "سي++"، و"بايثون"، إلى "روبي"، و"بيرل"، وحدد الاستطلاع أفضل 15 لغة برمجة من حيث الراتب في جميع أنحاء العالم، إلى جانب الدورات التي يمكنك من تعلمها.



ومشط المحللون في موقع "إندييد" (Indeed) -المختص في خدمات التوظيف- قاعدة بياناته للعثور على أفضل الوظائف في عام 2020 بناء على ثلاثة عوامل: متوسط ​​الأجر، والمسمى الوظيفي، وعدد الوظائف المنشورة على الموقع.



وكانت الوظيفة الأكثر طلبا هي مهندس البرمجيات، وهو الشخص الذي يتخذ قرارات حول تصميم ومعيار الشفرة المستخدمة في الأنظمة. وفي المركز الثاني كان مطور برمجيات، وهو شخص لديه مهارات البرمجة الكاملة لإنشاء منصة.



في حين أن بعض مديري التوظيف لا يطلبون من المتقدم للوظيفة معرفة لغة برمجة معينة (غالبا تكون مهارات البرمجة الأساسية تنطبق على كل اللغات)، إلا أنه يساعد في معرفة اللغات المرتبطة بالوظائف ذات الأجور الأعلى.



وفي ما يلي القائمة الكاملة للغات البرمجة، بالإضافة إلى كيفية مقارنتها براتب المطور العادي، وهو وفقا لاستطلاع الشركة 54 ألفا و491 دولارا.



لغة "سي++"



يحصل المبرمج المختص في لغة "سي ++" على متوسط ​​راتب قدره 55 ألفا و363 دولارا، وهو أعلى بنسبة 1.6% من متوسط ​​الراتب العالمي.



ولتتعلم اللغة، يمكن تجربة البرنامج التعليمي التفاعلي "أوديمي" (Udemy) للمبتدئين، أو دورة "يوداسيتي" (Udacity) للأشخاص الذين لديهم معرفة برمجية.



لغة جافا سكريبت



يقدر متوسط راتب مبرمج جافا سكريبت بـ55 ألفا و690 دولارا، والراتب لهذه اللغة أعلى بنسبة 2.2% من متوسط ​​الراتب العالمي.



ويمتلك مدرس هندسة البرمجيات موش هاميداني دورة تدريبية مجانية على منصة يوتيوب لتعليم جافا سكريبت، وهناك أيضا موقع "كود أكاديمي" (CodeAcademy) الذي لديه فصل مجاني للمبتدئين، ولدى موقع "ليرن جي إس" (Learn JS) برنامج تعليمي تفاعلي مجاني.



لغة بايثون



يبلغ متوسط ​​راتب مبرمج لغة بايثون 56 ألفا و671 دولارا، والراتب لهذه اللغة أعلى بنسبة 4% من متوسط ​​الراتب العالمي.



ولدى قناة "سي إس دوجو" (CS Dojo) على يوتيوب شرح فيديو للمبتدئين، وأيضا مدرس هندسة البرمجيات موش هاميداني لديه فيديو مفيد على يوتويوب أيضا، كما أن موقع أوديمي لديه هذه الدورة التمهيدية المجانية.





لغة تايب سكريبت



يحصل مبرمج تايب سكريبت (TypeScript) على متوسط ​​راتب عالمي يبلغ 57 ألفا و433 دولارا، وهو أعلى بنسبة 5.4% من متوسط ​​الراتب العالمي.



ويمكن أن يكون تعلمها سهلا إذا كنت تعرف جافا سكريبت، لأنها أساس بناء هذه اللغة. ومع ذلك، فإن موقع "فري كود كامب" (FreeCodeCamp) لديه دورة للمبتدئين، ولدى "كودر إتش كيو" (KoderHQ) برنامج تعليمي تفاعلي مجاني.



لغة كوتلن



ويقدر راتب مبرمج "كوتلن" (Kotlin) بمتوسط ​​راتب عالمي قدره 58 ألفا و196 دولارا، ويعد راتب هذه اللغة أعلى بنسبة 6.8% من متوسط ​​الراتب العالمي.



ولدى فري كود كامب دروس للمبتدئين، ويمتلك موقع "كوتلن لانغ.أورغ" (KotlinLang.org) برنامجا تعليميا تفاعليا للأشخاص الذين لديهم معرفة في البرمجة.



لغة سي شارب (#C)



ويرتبط مبرمج لغة "سي شارب" بمتوسط ​​راتب عالمي قدره 58 ألفا و469 دولارا، والراتب لهذه اللغة أعلى بنسبة 7.3% من متوسط ​​الراتب العالمي.



ويوفر "كودإيزي.نيت" (CodeEasy.Net) برنامجا تعليميا للمبتدئين حول أساسيات اللغة، وهناك العديد من مقاطع الفيديو حول اللغة المتوفرة على يوتيوب.





برولوغ



يبلغ راتب مبرمج برولوغ 60 ألفا و648 دولارا، ويعتبر هذا المبلغ أعلى بنسبة 11.3% من متوسط ​​الراتب العالمي.



هناك عدد قليل من المواقع التي تقدم تعليما مجانيا لكيفية تعلم برولوغ.





لغة آر (R)



يحصل مبرمج لغة "آر" على راتب ​ قدره 61 ألفا و629 دولارا، وهو أعلى بنسبة 13.1% من متوسط ​​الراتب العالمي.



ولدى موقع "إيدوريكا" (!Edureka) برنامجا تعليميا مفيدا على يوتيوب للمبتدئين، وكذلك موقع كود أكاديمي (Codecademy).



لغة سويفت



يبلغ متوسط راتب مبرمج سويفت (Swift) نحو 65 ألفا و171 دولارا، وهذا أعلى بنسبة 19.6% من متوسط ​​الراتب العالمي.



ولدى "فري كود كامب. أورغ" (FreeCodeCamp.org) سلسلة على يوتيوب حول اللغة، كما لدى "هاكنغ وذ سويفت" (Hacking with Swift) دورة مفيدة عبر الإنترنت.

لغة أوبجيكتف – سي



يصل متوسط راتب مبرمج لغة "أوبجيكتف – سي" إلى 69 ألفا و766 دولارا، وهو أعلى بنسبة 22.4% من متوسط ​​الراتب العالمي.



ويمكن تعلمها من خلال دورة مجانية على موقع "يوداسيتي" (Udacity)، ولدى "توتوزيال بوينت" (Tutorials Point) دليل مفيد لأصحاب المستوى المتوسط.





لغة روبي



يحصل مبرمج لغة روبي على راتب 72 ألفا و146 دولارا لهذه اللغة، وهو أعلى بنسبة 32.3% من متوسط ​​الراتب العالمي.



ولدى "كود أكاديمي" دورة رائعة للمبتدئين، كما لدى موقع "فري كود كامب" شرح مفيد على يوتيوب.



لغة غو



يقدر متوسط رواتب مبرمجي لغة غو بـ72 ألفا و691 دولارا، والراتب لهذه اللغة أعلى بنسبة 33.4% من متوسط ​​الراتب العالمي.



يعد هذا الكتاب الإلكتروني "غولانغ بوت كامب" (golangbootcamp) مفيدا للأشخاص الذين لديهم خلفية عن البرمجة، ويمكن للمبتدئين أيضا الاطلاع على الدورات التي تقدمها أوديمي بمبلغ 12 دولارا.





لغة سكالا



يبلغ متوسط رواتب مبرمجي سكالا 77 ألفا و159 دولارا، وهو أعلى بنسبة 41.6% من متوسط ​​الراتب العالمي.



وتقدم "كوجنيتيف كلاس" (CognitiveClass.ai) برنامجا تعليميا رائعا للمبتدئين.





لغة بيرل



يصل متوسط راوتب مبرمجي "بيرل" إلى 84 ألفا و25 دولارا، وهو أعلى بـ54.2% من متوسط ​​الراتب العالمي.

تحتاج لتعلم دورات بيرل على الإنترنت الفهم الأساسي للبرمجة، وإذا لم تكن لديك المعلومات الأساسية للبرمجة، فيمكنك مراجعة دورة "بيرل فور نيوبايز" (Perl for Newbies)، أو فكّر في الحصول على دورة تمهيدية مجانية بلغة أخرى أكثر شيوعا مثل بايثون أو جافا سكريبت قبل العمل على بيرل.



إذا كان لديك فهم لأساسيات البرمجة، فيمكنك تعلم برمجة البيرل من الموقعين التاليين "توتوريال بوينت" (TutorialsPoint.com)، أو "ليرن بيرل" (LearnPerl.org).





يقدر راتب مبرمج لغة باسكال بـ62 ألفا و774 دولارا، وهو أعلى بنسبة 15.2% من متوسط ​​الراتب العالمي.

ولدى موقع "باسكال بروغرامنغ" (Pascal Programming) مجموعة من البرامج التعليمية المجانية، كما أن أوديمي لديها دورة تكلف 12 دولارا.